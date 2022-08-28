طلبت دول افريقية المجتمع الدولي دعم جهود مكافحة الإرهاب في عدد من دول القارة، لتحقيق الاستقرار قبل الحديث عن مشاريع التنمية والبنى التحتية والطاقة، واختتمت قمة اليابان إفريقيا التي احتضنتها تونس، بالإعلان عن بيان تضمن إشادة بالمشاريع التي تقترحها اليابان في مجالات التنمية ودعم القدرات والاقتصاد الأخضر، ما يعني إعلان اليابان نفسها كمنافس جدي ودولة عازمة على تمركز اقتصادي أكبر لها في افريقيا.

استنكر الرئيس السنغالي ماكي سال، تخلي العالم عن إفريقيا في مواجهة الإرهاب وأنشطة الجماعات الإرهابية، وقال سال في مؤتمر صحفي في اختتام القمة "تيكاد" الثامنة المنعقدة في تونس، ان هناك كيل بمكيالين من قبل المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب،" المؤسف أن إفريقيا تعاني في مجال مكافحة الإرهاب، لقد كان هناك تحالف دولي لمحاربة داعش في سوريا وفي أفغانستان، وتسخير أكثر من 200 ألف جندي وتخصيص موازنة ومليارات الدولارات، لكن عندما تعلق الأمر بإفريقيا ، مثل مالي ودول أخرى ليس هناك استجابة فعلية وملائمة لمحاربة الإرهاب".

وأكد الرئيس سال انه يتوجب أن "يأخذ مجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية هذا الأمر بجدية تحقيقا للاستقرار، لان عدم الاستقرار يمثل معضلة جدية لافريقيا، ونتطلع لأن تكون اليابان مساهمة في هذا الموضوع"، وثمن تخصيص اليابان ل33 مليار دولار لدعم افريقيا ، ووصفه بالأمر المهم والجيد، ، مشيرا الى ضرورة أن "تقوم الدول الغنية بمراجعة الديون الافريقية، ودعم الأفارقة في الكهرباء والمياه والانتقال الطاقوي والطاقات النظيفة، خاصة وأن الأفارقة ليسوا مسؤولين عن مشكلات المناخ".

من جهته طالب الرئيس التونسي قيس سعيد في ختام القمة، الدول الغربية "باسترجاع الأموال المنهوبة المتواجدة في الخارج ، ومراجعة ورسكلة القروض الممنوحة لدول القارة، المساعدة في تطوير نظم التعليم ما سيساعد في تعزيز التنمية وخفض العنف والقضاء على الإرهاب، وإيجاد حلول للمشكلات وتركيز الدولة، وإنهاء الأزمات الداخلية على غرار ما يحدث في ليبيا"، مشيرا إلى ان"هناك نزيف من الهجرة من دول الجنوب الى الشمال، حيث أن أفضل الكفاءات تهاجر من دولنا إلى أوروبا بعدما يتم تكوينها ، وهذه يمكن اعتبارها نوع من القروض تقابل القروض التي تقدمها الدول الغربية ".

وأعلن رئيس الحكومة اليابانية فوميو كيشيدا إن اليابان تريد أن تكون شريكة لإفريقيا من خلا المساهمة بقوة وحل القضايا إلي تهم إفريقيا، وقال "اليابان تركز على الإنسان، وأنا أدعو والى رأسمالية جديدة، تقوم على ذلك، وأعلنت عن تقديم 30 مليار دولار ين ياباني للتمويل للاستثمار لموارد البشرية والنمو بجودة عالية في إفريقيا خلال الثلاث سنوات المقبلة، تخص مشاريع متعدد لإنعاش الاقتصاد الأخضر والتنمية ومشاريع البنى التحتية والمشاريع ذات الصلة بما يعرف بالاقتصاد الأزرق"، كما أعلن عن إنشاء صندوق، تتجاوز قيمته 10 مليارات ين، لتكوين 300 ألف شخص في إفريقيا، وخمسة مليارات ين لتطوير القطاع الخاص بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية.

وكانت قمة "تيكاد" الثامنة ( اليابان-إفريقيا) قد انطلقت أمس السبت في العاصمة التونسية، بمشاركة 20 رئيسا ورئيس حكومة ووفد رسمية تمثل 48 بلدا ، إضافة إلى 300 شخصية من مسؤولي الهيئات الإقليمية والمؤسسات الدولية ورجال الأعمال، وتقرر أن تعقد قمة تيكاد التاسعة المقبلة عام 2025 في اليابان، على أن يسبقها عقد اجتماع رفيع على المستوى الوزاري في غضون عام 2024، لمناقشة برنامج يمتد إلى أفق عام 2063.

وسعت المغرب إلى التشويش على القمة، عبر اختلاق أزمة في أعقاب استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لرئيس الجمهورية الصحراوية إبراهيم غالي، حيث قام المغرب بمقاطعة القمة واستدعاء سفيره في تونس للتشاور، وزعم المغرب أن رئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ قد غادر القمة احتجاجا على حضور غالي، لكن المحاولات المغربية باءت بالفشل، بعد اعتراف اليابان والدول المشاركة عن النجاح الكبير للقمة، وكذب المتحدث الرسمي للقمة محمد الطرابلسي المزاعم المغربية، وأكد أن الرئيس الغيني غادر لارتباطات خاصة وكان وقع قبل مغادرته مع وزير الخارجية عثمان الجرندي على اتفاقات في الاقتصاد والثقافة، مشيرا إلى أن هناك محاولات تشويش أخرى تستهدف قمة الفرانكفونية المقرر عقدها نهاية العام الجاري في جربة التونسية.