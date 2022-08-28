نشب حريق بمصنع للأفرشة بالمنطقة الصناعية لبلدية شتوان (تلمسان) اليوم الأحد مما تسبب في إصابة عاملة وكذا إتلاف كلي للمصنع ، حسبما أفاد به بيان لخلية الاتصال للمديرية الولائية للحماية المدنية.

وأبرز نفس المصدر أن الحريق وقع في حدود الساعة الواحدة زوالا بمصنع خاص للأفرشة القطنية والإسفنجية يتربع على مساحة 5 آلاف متر مربع مما أدى الى إتلاف كلي للمصنع ومعداته وإصابة إحدى العاملات به بضيق في التنفس جراء الدخان.

وقد تم نقل هذه العاملة من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية بمستشفى تلمسان.

وقد تمكنت مصالح الحماية المدنية من إخماد الحريق حيث جندت في هذا التدخل 50 عونا إلى جانب 10 شاحنات إطفاء وثلاث سيارات إسعاف.

و لم يتم تسجيل أي خسائر عبر المنشآت الصناعية المجاورة لهذا المصنع، كما أشير إليه.

وقد فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب نشوب هذا الحريق، مثلما جرى شرحه.