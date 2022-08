«Des annonces seront faites prochainement », a indiqué ce dimanche 28 août le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, au lendemain de la visite du président Emanuel Maceron en Algérie.

L'Algérie pourrait bien augmenter ses livraisons de gaz à destination de l'Hexagone à hauteur de 50%, Il s’agit d’un engagement oral du côté d’Alger d’où l’absence de confirmation officielle. Des échanges doivent avoir lieu dans les prochaines heures entre Engie et l’Algérie, à la fois pour confirmer cet engagement à la hausse mais aussi pour entériner le volume de cette augmentation.

Ces discussions porteraient sur une hausse des exportations de gaz algérien de 50 %, à destination de la France. Un membre de l’exécutif interrogé par BFMTV a déclaré : « Il y a en ce moment des discussions entre Engie et le gouvernement algérien pour augmenter les livraisons de gaz et de GNL».

Dans cette optique, « +50 % serait une cible crédible », a-t-il poursuivi. Des chiffres non confirmés par le gouvernement.

Lors du voyage, Catherine MacGregor, directrice générale d’Engie, a rencontré le ministre algérien de l’Énergie et des mines et le patron de Sonatrach, géant pétrolier et gazier algérien.