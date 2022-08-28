أكد الإعلامي إسلام صادق أن مسؤولي النادي الأهلي توصلوا إلى اتفاق شبه نهائي مع البوسني وحيد خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب السابق لخلافة البرتغالي ريكاردو سواريش في الموسم المقبل.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" ان مسؤولو النادي الأهلي اتفقوا مع وحيد خليلوزيتش مدرب أسود الأطلسي السابق على تدريب الفريق الأحمر لمدة موسمين قادمين مقابل 150 ألف دولار راتب شهري مع حرية الاستعانة بـ 3 مساعدين أجانب معه في الجهاز المعاون ومخطط أحمال يتم الاتفاق عليه بين الطرفين في حال توليه المهمة رسمياً في الفترة القادمة".