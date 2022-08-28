شيعت، عصر اليوم، بمقبرة سيدي الصحراوي ببلدية سي عبد الغني، جنازة الطفل أحمد بوخاتم الذي كان مفقودا، في جو جنائزي مهيب حضرته السلطات المحلية و المدنية و العسكرية و الحشود من المواطنيين.

وأعلن عن تشييع جنازة الطفل "حميدة" البالغ من العمر المختفي عن الأنظار في 26 جويلية الماضي من أمام الخيمة التي كانت تؤوي عائلته على مقربة من غابة البزاز ببلدية الناظورة، وعثر على بعض من أغراضه ﴿ نعله و قميصه﴾ وأجزاء من جثته في 6 أوت الجاري، خلال عمليات البحث التي لم تنقطع منذ تاريخ اختفاءه، وحولت إلى المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي بالعاصمة للتأكد من أنها تعود للطفل المفقود وللتحقيق حول ملابسات قضيته التي لم تكشف لحد الآن ما إذا كانت جريمة أو حادثة، كما يتردد لوجود ضباع بالمنطقة التي كانت تقيم بها عائلته.