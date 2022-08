Le ministère algérien des Transports a annoncé, ce dimanche 28 août via un communiqué de presse, une nouvelle mise à jour des programmes de vols d’Air Algérie et de Tassili Airlines.

La mise à jour concerne un seul pays, à savoir, la France. Les autorités algériennes autorisent Air Algérie à opérer 79 vols supplémentaires par semaine et Tassili Airlines à ajouter trois vols hebdomadaires vers la France.

Le total des nouveaux vols atteint 82 par semaine. Les compagnies aériennes françaises qui desservent l’Algérie obtiendront le même nombre de vols, en vertu du principe de réciprocité appliqué dans le transport aérien.

Avec cette nouvelle programmation, le total des vols entre la France et l’Algérie atteint 524 par semaine, toutes compagnies aériennes confondues. C’est un chiffre inédit, nettement supérieur à celui d’avant la crise sanitaire.

En plus du renforcement du programme de vols, le ministère algérien des Transports a annoncé l’ouverture des trois aéroports en Algérie : Batna, Biskra et El Oued. Ils étaient fermés au trafic international depuis mars 2020 en raison de la crise sanitaire.

Autre nouveauté annoncée dans le communiqué, le retour d’Air Algérie à Bordeaux, Metz et Bâle-Mulhouse. Ces trois aéroports n’avaient pas été desservis depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020. Le retour de la compagnie aérienne algérienne dans ces aéroports était fortement réclamé.