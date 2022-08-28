التقى وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق اليوم الاحد، برئيس وزراء الصومال حمزة عبدي بري على هامش مشاركته في فعاليات اليوم الثاني لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا المقامة بتونس.

وحسب بيان وزارة التجارة، فقد تطرق الطرفان الى جملة من القضايا المشتركة لسيما إمكانية تقديم الجزائر مساعدات للصومال خاصة في ظل موجة الجفاف التي ضربتها بالاضافة الى مباحثات حول إمكانية تقاسم الخبرات في شتى الميادين.

ومن جهة أخرى، التقى وزير التجارة أيضا بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي بتونس، أين تطرق الطرفان الى عدة قضايا مشتركة حيث اتفقا على ضرورة تعزيز العلاقة الاستراتيجية القائمة بين البلدين. وكذا تنظيم لقاء في إطار اللجنة المشتركة في أقرب الاجال