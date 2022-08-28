نقلت صحيفة بريوريستاديجيتال الإسبانية عن مصادر قريبة من مركز الاستخبارات الاسباني ان الفيديو الذي ظهر فيه ملك المغرب محمد السادس وهو يتعثر في شوارع باريس في حالة سكر، يؤرخ لواقعة حقيقية لا يمكن نكرانها باي حال من الاحوال، على اعتبار ان محمد السادس ملك المغرب تقول الصحيفة ” لم يظهر في الفيديو لوحده، بل كان محاطا بشخصيات مرتبطة بالسلطة المغربية”.

واضافت الصحيفة نقلا عن نفس المصادر أن رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز، “فقد فرصة الحصول على مادة حساسة من العاهل المغربي، يمكن أن تكون بمثابة مقياس للضغط عند التفاوض على مفاتيح جانبية لمصالح إسبانيا، أو كـ “تبادل عملة” للبيانات السرية التي يمتلكها المغرب حول رئيس الحكومة”.

ولفتت إلى أن الاستخبارات الإسبانية رأت أنه كان من الممكن أن يكون الفيديو “أكثر فائدة” إذا ظلّ مخفيًا وفي أيدي المخابرات الإسبانية، موضحاً أنّ الأمر أصبح معقّداً، منذ أن “اتخذت الحكومة قرار تحويل سياستها الدولية بشأن الصحراء الغربية، مما أدى إلى تدمير كل خيارات التعاون مع الشعب الصحراوي في هذا الاطار”.