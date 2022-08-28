أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه، يوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، باستحداث مجلس أعلى لأخلاقيات مهنة الصحافة يتولى البت في القضايا ذات الطابع المهني في كل التخصصات الإعلامية.

و خلال دراسة ملف القانون العضوي للإعلام شدد الرئيس تبون على "دور المجلس الأعلى للصحافة من حيث ضبط المفاهيم في تحديد الفئات المهنية لقطاع الإعلام وكذا التفريق بين الإخلال بالأخلاقيات المهنية وما هو جزائي".

كما أمر باستحداث مجلس أعلى لأخلاقيات المهنة يكون من صلاحياته "البت في القضايا ذات الطابع المهني في كل التخصصات الإعلامية".