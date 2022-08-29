توقعت مصالح الأرصاد الجوية، تساقط أمطار غزيرة على مختلف مناطق الوطن تتراوح كميتها بين 15 و25 ملم محليا.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه لها، أن تساقط الأمطار المتوقعة بداية من منتصف نهار اليوم وإلى التاسعة ليلا، يشمل ولايات: عين قزام، برج باجي مختار، تمنراست، تندوف، برج بوعريريج، ميلة، أم البواقي، تبسة، باتنة، سطيف وخنشلة.

وحذرت الأرصاد الجوية، في نشرية خاصة، من ارتفاع قياسي لدرجات حرارة تصل إلى 42 درجة مئوية، وذلك ابتداء من الساعة التاسعة من صباح اليوم لتستمر إلى غاية يوم غد الثلاثاء، حيث ستمس ولايات: الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، البليدة، تيبازة، عين الدفلى، الشلف وغليزان.

بينما حذرت نشرية خاصة أخرى من تسجيل موجة حر قياسية تتعدى 42 درجة، بداية من يوم غد الثلاثاء إلى غاية يوم الأربعاء.

ويتعلق الأمر بولايات: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.