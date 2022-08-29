توقعت مصالح الأرصاد الجوية، تساقط أمطار غزيرة على مختلف مناطق الوطن تتراوح كميتها بين 15 و25 ملم محليا.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه لها، أن تساقط الأمطار المتوقعة بداية من منتصف نهار اليوم وإلى التاسعة ليلا، يشمل كل من ولايات: عين قزام، برج باجي مختار، تمنراست، تندوف، برج بوعريريج، ميلة، أم البواقي، تبسة، باتنة، سطيف وخنشلة.

فيما حذرت الأرصاد الجوية، من ارتفاع قياسي لدرجات حرارة تصل إلى 42 درجة مئوية، وذلك ابتداء من الساعة التاسعة من من صباح اليوم لتستمر إلى غاية منتصف الليل، حيث ستمس كل من ولايات: الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو والبليدة.