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أسعار النفط تواصل الارتفاع

مال و أعمال
29 أوت 2022 ()
خ.د/وكالات
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ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بأكثر من 1بالمائة واقتربت عقود الخام العالمي مزيج "برنت" من مستوى 101 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 05:07 بتوقيت غرينتش ارتفعت عقود "برنت" الآجلة لشهر نوفمبر المقبل بنسبة 1.08% إلى 100.09 دولار للبرميل.

في حين صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.08% أيضا إلى مستوى 94.15 دولار للبرميل، وفقا للتداولات.

وعلق الخبير جيمس ويسلر، العضو المنتدب لشركة Vanir Global Markets Pte في سنغافورة على ارتفاع أسعار النفط قائلا: "على الرغم من تحفيز البنوك المركزية المتشددة لرفع أسعار الفائدة والتوقعات الاقتصادية الضعيفة، يستمر سعر النفط في الارتفاع حيث تدعم قيود العرض الاتجاه الصعودي".

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