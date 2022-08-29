تمكن عناصر الدرك الوطني لولاية تلمسان من تفكيك شبكة تمتهن الذبح غير الشرعي للحمير والبغال والأحصنة بين دائرتي مغنية وسبدو، حسب ما جاء أمس الأحد في بيان لمصالح الدرك الوطني.

وأوضح نفس المصدر أنه "بناء على معلومات واردة، تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بسبدو، بالتنسيق مع فصيلة الأبحاث وفرقة حماية البيئة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتلمسان، من تفكيك شبكة تمتهن الذبح غير الشرعي للحمير والبغال والأحصنة بين دائرتي مغنية وسبدو".

وقد أسفرت العملية عن توقيف "7 أشخاص و4 في حالة فرار"، بالإضافة إلى "حجز معدات مستعملة في العملية والمركبة التي تستعمل في نقل لحومها من مدينة سبدو إلى مدينه مغنية"، يضيف البيان.

وأشار ذات المصدر إلى أنه "تم إعداد ملف قضائي وسيتم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة".