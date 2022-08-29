تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية المدية من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من تسعة أشخاص تورطوا في حيازة ونقل وتخزين وترويج المؤثرات العقلية.

وقد جاءت العملية بعد أن وردت معلومات لمصالح الأمن عن تواجد جماعة إجرامية تقوم بترويج المؤثرات العقلية بوسط مدينة المدية والتي أفادت التحقيقات أنها تحصلت عليها باستعمال وصفة طبية مزورة .

وقد أسفرت عملية المداهمة عن توقيف تسعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 48 و63 سنة مسبوقين قضائيا في قضايا مماثلة ينشطون في إطار جماعة إجرامية منظمة، كما تم حجز 3000 قرص مهلوس، و20 قنينة محلول مؤثر عقليا و600 وصفة طبية صورية وحجز مركبة تستعمل في تنقل أفراد الشبكة لنقل السموم، وتم تقديم أفراد الشبكة أمام الجهات القضائية المختصة.