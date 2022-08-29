وصل سعر سمك السردين في أسواق التجزئة بجيجل إلى 100 دينار للكيلوغرام، وهو أدنى سعر منذ عدة سنوات، حسب ما أفادت به مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية جيجل.

وجاء في منشور المديرية عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، أن موانئ الصيد البحري بولاية جيجل عرفت إنزالا معتبرا من الأسماك الزرقاء يومي الجمعة والسبت 26 و27 من شهر أوت، بإنتاج ما يفوق 300 طن من السمك الأزرق (سردين، صاوريل، الاتش، ...)، حيث تراوح سعر الجملة ما بين 1000 إلى 4000 دج للصندوق، ووصل سعر التجزئة إلى ادني مستوى له منذ سنين ليصل إلى عتبة 100 دج للكيلوغرام .

ودعت المديرية الولائية جميع الصيادين إلى "احترام الحجم التجاري المسموح لهذا النوع من السمك، للحفاظ على الثروة السمكية".

كما دعت مديرية الصيد تجار الأسماك إلى "احترام شروط حفظ وتسويق المنتوج، لتجنب التسممات الناجمة عن سوء الحفظ والتوزيع".