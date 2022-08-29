تنطلق اليوم الإثنين، مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب للناشئين 2022، التي تحتضنها مدينة وهران وحسمت ثلاثة منتخبات التأهل حتى الآن إلى الدور ربع النهائي، وهي الجزائر والعراق ومصر بعد أن حققوا الفوز في أول جولتين، بينما تقام الجولة الختامية على مدار يومي الإثنين والثلاثاء.

وفي المجموعة الأولى وعلى ملعب سيق، يواجه المنتخب الجزائر نظيره الإماراتي، بينما يلعب منتخب السودان مع نظيره الفلسطيني في ملعب مستغانم، وذلك في تمام الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي، إذ يتطلع أشبال المدرب أرزقي رمان إلى تحقيق الفوز الثالث على التوالي وإنهاء الدور الأول بالعلامة الكاملة.

ويتربع " الخضر" على صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، يليه منتخب السودان بـ 3 نقاط، ثم منتخبي الإمارات وفلسطين بواقع نقطة لكل منهما.

وفي المجموعة الثانية وعلى ملعب سيق، يلتقي منتخب تونس مع المنتخب العماني، بينما يلعب منتخب اليمن مع نظيره الليبي في ملعب مستغانم، وذلك في تمام الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي. ويتصدر منتخب اليمن ترتيب المجموعة الثانية بـ 4 نقاط بالتساوي مع منتخب ليبيا، يليهما منتخبا تونس بنقطتين ثم المنتخب العماني بدون رصيد.

وعينت اللجنة المنظمة للاتحاد العربي لكرة القدم، الحكم العراقي محمد سلمان لإدارة مباراة الجزائر ضد الإمارات بملعب المجاهد عبد الكريم كروم ويساعده الحكم الرئيسي في مهمته، كل من فيصل ناصر القحطاني (مساعد أول) من السعودية، وموليد راجه علي (مساعد ثاني) من الصومال. فيما سيكون الحكم الرابع السعودي شكري الحنفوش ومحافظ اللقاء مصطفى الحوسيني من عمان.