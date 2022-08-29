عرفت مباريات الجولتين الأولى والثانية من منافسات كأس العرب لمنتخبات أقل من 17 سنة الجارية بوهران ضمان كل من الجزائر والعراق ومصر التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وحققت منتخبات الجزائر والعراق ومصر العلامة الكاملة بالفوز في أول جولتين، لتحصد كل منها 6 نقاط، ضمنت بها بلوغ المرحلة المقبلة.

ويعد المنتخب المصري الأقوى هجوماً في البطولة حتى الآن برصيد 12 هدفاً، وهو الأقوى دفاعاً أيضاً بالتساوي مع منتخب الجزائر ولم يتلق أي منهما أي هدف خلال أول مباراتين وفق الأرقام التي رصدها موقع الاتحاد العربي لكرة القدم.

مباراة منتخبي مصر ولبنان في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة، شهدت أكبر عدد من الأهداف حتى الآن، وانتهت بفوز المنتخب المصري بنتيجة 9-0. ولم تنجح 3 منتخبات في تسجيل أي هدف حتى الآن، وهي الإمارات وفلسطين ولبنان، بينما يعتبر المنتخب اللبناني الأكثر استقبالاً للأهداف في البطولة بواقع 9 أهداف.

ويتربع منتخب الجزائر على صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، يليه منتخب السودان بـ 3 نقاط، ثم منتخبي الإمارات وفلسطين بواقع نقطة لكل منهما.

في المقابل، يتصدر منتخب اليمن ترتيب المجموعة الثانية بـ 4 نقاط بالتساوي مع منتخب ليبيا، يليهما منتخبا تونس بنقطتين ثم المنتخب العماني بدون رصيد.

كما يتربع منتخب العراق على صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بـ 6 نقاط، يليه منتخبا جزر القمر والمغرب برصيد 3 نقاط لكل منهما، ثم المنتخب الموريتاني بدون رصيد.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، يليه المنتخب السعودي بـ 3 نقاط، ثم منتخب سوريا ولبنان بواقع نقطة واحدة لكل منهما.