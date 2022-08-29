أثنى مدرب نادي وست هام الإنجليزي، على لاعبه الدولي الجزائري سعيد بن رحمة بعد ما ظهر بمستوى كبير خلال اللقاء الذي جمع ناديه بأستون فيلا والذي انتهى بفوز " المطاريق" بهدف دون رّد، وهو الانتصار الأول في منافسات" البريميرليغ" هذا الموسم.

وقال المدرب مويس في تصريح نقله موقع"هامرز نيوز": " أعتقد أنه كان قد بدأ بداية جيدة للموسم، لكن الانطلاقة كانت متباينة أيضًا في بعض فتراته ".

وأضاف:" لقد لعب ضد برايتون حيث لم نر الكثير، اليوم رأينا ذلك كما شهدنا آداء متقطعًا ضد نوتنغهام فورست ، لكننا في الأخير نعرف ما حصلنا عليه مع سعيد".

وختم:" في بعض الأحيان، يمكن أن يحبطك، وأحيانًا يمكنه أن يحدث فرقًا، اعتقدت اليوم أنه أحدث فرقًا كبيرًا بالنسبة لنا عند مجيئه ".