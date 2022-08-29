29 أوت 2022
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قالمة: هذا هو موعد تعويض الفلاحين المتضررين من الحرائق

مجتمع
29 أوت 2022 ()
خ.د
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كشفت والي ولاية قالمة لبيبة ويناز مباركي اليوم الإثنين عن تجنيد أعوان ووضع خطة استباقية لتسريع عملية جرد الأضرار التي خلفتها حرائق الغابات في ولاية قالمة.

وأكدت المسؤولة في تصريح للإذاعة الوطنية أن التعويضات ستكون في أقرب وقت وقبل الموسم الفلاحي. ومن جهته طمأن رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة محمد يزيد حمبلي، الفلاحيين بالتزام السلطات المعنية بتعويضهم قبل انطلاق الموسم الفلاحي الذي يعول على نجاحه هذه السنة، مشيرا إلى إصرار رئيس الجمهورية على السرعة في تعويض الفلاحيين.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أمر خلال اجتماع ترأسه أمس الأحد، وزير الفلاحة بالإسراع في تعويض الفلاحين المتضررين قبل بداية الموسم الفلاحي.

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