تمكنت مصالح أمن ولاية بومرداس من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية وطنية تتكون من 09 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 28 و50 سنة ينحدرون من مختلف ولايات الوطن.

وحسب بيان أمن بومرداس، فقد تم اكتشافها بناء على معلومات وردت إلى المصلحة مفادها قيام أفراد الشبكة بتزوير واستعمال مزور في محررات رسمية وإدارية خاصة بملفات قاعدية لمركبات وشاحنات ومن ثم إيداعها على مستوى مختلف بلديات الوطن لاستخراج بطاقات رمادية وذلك بتواطئ مع الزبائن الذين يدفعون للشبكة الإجرامية مبالغ مالية نظير عملية التزوير.

العملية تمت تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا والتي مكنت من ضبط واسترجاع 3 شاحنات ومبلغ مالي يقدر بـ 170 مليون سنتيم من عائدات التزوير، جهاز إعلام آلي بجميع لواحقه، 02 ذاكرات فلاش ديسك، 5 أختام إدارية مقلدة خاصة بمؤسسات تجارية، أكثر من 80 ملف قاعدي مزور خاص بالمركبات، رزم من بطاقات وصفية خاصة بالمركبات، أربع بطاقات صانع مزورة، مجموعة من المفاتيح المقلدة، مجموعة من نماذج خاصة بمختلف الإدارات العمومية والخاصة وهواتف نقالة.