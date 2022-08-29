أكدت وزارة الطاقة الفرنسية اليوم الإثنين إن المحادثات جارية بين شركة الغاز الفرنسية العملاقة إنجي وسوناطراك بهدف زيادة محتملة لواردات الغاز إلى فرنسا، في تأكيد لصحة تقارير إعلامية نُشرت في مطلع الأسبوع الحالي.

وأضافت الوزارة في بيان "هذه المحادثات جزء من استراتيجية الحكومة لتنويع واردات الغاز منذ عدة أشهر".

كما أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران أمس الأحد غداة زيارة الرئيس ايمانويل ماكرون إلى الجزائر أنّ "إعلانات ستصدر قريباً" عن زيادةٍ محتملة لشحنات الغاز الجزائري إلى فرنسا.

وأفادت إذاعة أوروبا 1 أن مفاوضات جارية حاليًا بين مجموعة الطاقة الفرنسية "إنجي" التي كانت رئيستها كاترين ماكغريغور من بين أفراد الوفد الرسمي المرافق لماكرون، ومسؤولين جزائريين لرفع الزيادة إلى 50 في المائة من الكميات الحالية.

وقال فيران على قناة "بي اف ام تي في"، "لا أستطيع تأكيد ذلك"، بذريعة أنه "لا يعلق على (معلومات) متعلقة بالخارجية الفرنسية والخارجية الجزائرية".

لكنه أضاف أن "إعلانات ستصدر قريبا"، مؤكدا حصول "تقارب في إطار زيارة" ايمانويل ماكرون التي بدأت مساء الخميس واستمرت حتى بعد ظهر السبت.

وشدد الرئيس الفرنسي خلال زيارته على أن "فرنسا تعتمد بنسبة قليلة على الغاز في احتياجاتها من الطاقة أي حوالي 20 بالمائة، وفي المجموع تمثل الجزائر 8 إلى 9 بالمائة".

وأضاف "لسنا في وضع حيث يمكن للغاز الجزائري أن يغير المعطيات"، مشيرا إلى أن فرنسا "ضمنت احتياجاتها" لفصل الشتاء والمخزونات في حدود 90 بالمائة.