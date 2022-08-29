انتقدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بما وصفته بالحملة الإعلامية الممنهجة التي تشنها عدد من وسائل الإعلام والمواقع المغربية ضد الدولة التونسية إثر الجدل الذي رافق زيارة رئيس جبهة البوليساريو إلى تونس للمشاركة في قمة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا.

وأكدت النقابة "رصدها لتعمد إخراج هذا الخلاف الدبلوماسي والسياسي من سياقه الرسمي نحو حملات تشويه ممنهجة غير مقبولة في حق تونس، شعبا ومؤسسات"، وعبرت عن رفضها" لكل أشكال الانحراف بالتعاطي الإعلامي المغربي وغيره لهذا الجدل السياسي والدبلوماسي الرسمي إلى حملات غير أخلاقية تستهدف صورة تونس والإضرار بمصالحها".

وكانت النقابة التونسية ترد على حملة إعلامية عنيفة وغير أخلاقية تشنها الصحف والمواقع ووسائل الإعلام المغربية ضد تونس والرئيس قيس سعيد، منذ استقباله رئيس الجمهورية الصحراوية إبراهيم غالي المشارك في قمة "تيكاد 8"، وعلى خلفية الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين البلدين بعد استدعاء متبادل للسفيرين لكل من الرباط وتونس.

وحذرت النقابة التونسية من "أخطار استمرار انخراط بعض وسائل الإعلام المغربية والأجنبية في توظيف واضح وصريح لهذه القضية خدمة لأجندات سياسية"، ودعت كافة القوى الوطنية والسياسية والمدنية إلى التصدي وبقوة لكل ما من شأنه أن يمس سيادة الدولة التونسية وحرمتها"، واعتبرت أن موقف القوى المدنية والسياسية ضد السلطة في تونس والنضال من أجل قضايا الحريات وحقوق الإنسان والحكم الرشيد يفترض "ألا تمنعها من الاضطلاع بدورها الوطني في الدفاع عن مصالح البلاد".

وحثت نقابة الصحافيين التونسيين وسائل الإعلام والصحافة التونسية إلى عدم الوقوع في فخ الاستدراج المغربي، ودعت إلى "التعاطي المسؤول مع هذه الحملات، كواجب لوسائل الإعلام نقل الحقائق وتفسيرها للمتلقي بكل موضوعية ودقة بالإضافة إلى الدفاع عن مصالح البلاد الحيوية وسيادتها".