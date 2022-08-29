أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اعتزال العمل السياسي نهائيا، على إثر الأزمة السياسية التي تشهدها العراق.

وفي بيان نشره عبر حسابه في "تويتر"، قال الصدر "أعلن الاعتزال النهائي وغلق كافة المؤسسات، إلا المرقد الشريف، والمتحف الشريف، وهيئة تراث آل الصدر الكرام، والكل في حل مني، وإن مت أو قتلت فأسألكم الفاتحة والدعاء".

وبعث الصدر برسائل، أبرزها تشكيكه بدوافع المرجع الديني أية الله كاظم الحائري الذي أعلن عدم الاستمرار في التصدي للمرجعية، والذي قال إنه بسبب المرض، والتقدم في العمر.

وقال الصدر، إنه برغم استقالة الحائري، فإن "النجف الأشرف هي المقر الأكبر للمرجعية كما هو الحال دوما"، مضيفا "لم أدع يوما العصمة أو الاجتهاد، ولا حتى القيادة، إنما أنا آمر المعروف، وناه عن المنكر".

وقال الصدر إن هدفه كان فقط "تقويم الاعوجاج الذي كان السبب الأكبر فيه هو القوى السياسية الشيعية، باعتبارها الأغلبية".

وتابع مشككا بدوافع استقالة الحائري، "على الرغم من تصوري أن اعتزال المرجع لم يكن من محض إرادته، وما صدر من بيان عنه كان كذلك أيضا، إلا أنني كنت قد قررت عدم التدخل في الشؤون السياسية".