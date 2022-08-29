أجرى وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الإثنين، محادثات ثنائية جمعته مع سفير النرويج لدى الجزائر، كنوت لانجلاند، الذي قام بزيارة وداع له في نهاية مهمته في الجزائر.

وحسب بيان وزارة الطاقة والمناجم، المحادثات تركزت على تطوير وتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مجال المحروقات (المنبع والمصب) والتقنيات الجديدة والبحث والتطوير، لا سيما من خلال مشاريع الشراكة الحالية والمستقبلية بين سوناطراك وإكينور.

كما ذكّر عرقاب باستعداد الجزائر لتطوير وتعميق التعاون الثنائي في مجال الطاقة لا سيما الكهرباء والطاقات المتجددة وتطوير الهيدروجين.

وأشار الطرفان إلى التعاون الكبير وفرص الاستثمار الموجودة في قطاع المناجم في الجزائر وخلق شراكات متبادلة المنفعة مع الشركات النرويجية مع نقل المعرفة والتكوين. كما أعرب السفير النرويجي عن ارتياحه لجودة العلاقات التاريخية بين إكينور وسوناطراك وأكد التزام الجانب النرويجي بتعزيز وجوده في الجزائر