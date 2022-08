Des températures caniculaires pouvant atteindre 42 degrés affecteront plusieurs wilayas du Centre et de l'Est du pays à partir de ce lundi jusqu'à mercredi, selon un bulletin météo spécial émis par les services de l'Office national de la météorologie.

Les wilayas concernés par cette vague de chaleur qui durera lundi et mardi, sont Alger, Boumerdes et Tizi Ouzou, Blida, Tipasa, Relizane, Ain Defla, Chelf, avant de s'etendre vers Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf où le mercure atteindra les 42° mardi et mercredi.