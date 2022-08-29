كشف تقرير فرنسي اليوم الإثنين، أن اللاعب حسام عوّار ابتعد عن الالتحاق بالدوري الفرنسي وتحديدا نادي نيس الذي يلعب له رباعي المنتخب الجزائري هشام بوداوي ويوسف عطال وآندي ديلور وبلال براهيمي.

ووفق موقع " فوت ميركاتو"، فإن عوّار لم يفصل بعد في وجهته القادمة وذلك قبل أربعة أيام من نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح المصدر ذاته، أن نادي نوتنغهام فوريست قدم عرضا بقيمة 10 ملايين يورو لكن ناديه أولمبيك ليون رفض المقترح.

ولم يلعب عوّار منذ بداية الجولة الأولى من منافسات الدوري الفرنسي أمام أجاكسيو.

وأكد " فوت ميركاتو"، أن وضعيته ستتغير حتما مساء الخميس المقبل، خاصة وأن نيس مهتم جدا بفكرة ضمه لكن الاتفاق بين الطرفين بعيد جدا ، ما قد يفسح المجال لفرق أخرى كبنفيكا البرتغالي الذي يدرس فكرة تقديم عرض لصاحب الأربعة والعشرين عاما.

وختم بأن من المنتظر أن يتلقى عوّار عرضين من ناديين ينشطان في الدوري الإنجليز الممتاز لم يتم الكشف عن هويتهما.