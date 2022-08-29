قرّر الفريق الطبي المشرف على علاج الطفل سهلي إياد، البالغ أربع سنوات، تحويله صبيحة اليوم إلى مستشفى كانستال بوهران وإخضاعه للعلاج المتخصص، لاسيما على مستوى الرأس.

وكان الطفل إياد قد تعرض، أمس، لهجوم شرس أمام مقر منزله بحي العماري، بالبيض، من كلبين متوحشين، ولولا تدخل والده الذي انتزعه من بين مخالبهما لكانت الفاجعة.

وأمام هول الحادثة وخطورتها، تدخلت مصالح الأمن الحضري الخامس بأمن ولاية البيض، بعد إخطار وكيل الجمهورية وفتحت تحقيقا، أسفر عن حجز الكلبين وتوقيف صاحبهما والتحقيق معه ومع جميع الأطراف، قبل إحالتهم على وكيل الجمهورية وإنجاز ملف قضائي بخصوص القضية التي تحولت حسب مصادرنا إلى قضية رأي عام.

ودائما حسب مصادرنا، ونظرا لخطورة الإصابة التي تعرض لها إياد، فإنه من غير المستبعد تحويل الطفل إلى خارج الوطن لعلاجه وخضوعه لعملية تجميلية بعدما انتزع الكلبان جزءا هاما من جلد رأس الطفل إياد.

ونفس الهاجس يطارد سكان ولاية النعامة، وبدرجة أكبر في بلدية العين الصفراء التي تعرض بها الأسبوع الماضي، رجلان وطفلة لعضات كلب مسعور، لحسن حظهم أن الإصابات كانت خفيفة، حيث تلقوا الإسعافات الأولية وغادروا المستشفى، في حين سارعت البلدية بالتنسيق مع جمعية الصيادين وبعد إخطار المصالح الأمنية في البحث عن الكلب وإبادته في ظرف قياسي، وتوسعت العملية وأسفرت عن إبادة 18 كلبا متشردا عبر أحياء البلدية.

وفي سياق متصل، كان بعض الموالين ومربي الماشية في مناطق متعددة بإقليم الولاية، خاصة مكمن بن عمار غربي النعامة، قد تحدثوا عن الكثير من الهجمات التي تعرضت لها مواشيهم من طرف هذه الكلاب التي تثير القلق والمخاوف في ولايتي البيض والنعامة، أين يقرع السكان أجراس الخطر.