أعلنت اليوم الإثنين، إدارة شباب بلوزداد عبر صفحتها الرسمية عن عدد التذاكر التي سيتم طرحها تحسبا للقاء القادم أمام نادي بارادو يوم الجمعة المقبلة.

وجاء عبر المصدر ذاته:" تعلم إدارة شباب بلوزداد جمهور النادي الوفي أنه سيتم طرح حوالي 8 آلاف تذكرة بسعر 500 دج وذلك يوم الجمعة المقبل ابتداء من العاشرة صباحا 10:00 بملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء لحضور مواجهة فريقنا الغالي ومضيفه نادي بارادو لحساب الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى ".

وختم: " للإشارة فإن إشارة انطلاق اللقاء ستكون بداية من الساعة 16:45 كونوا في الموعد".