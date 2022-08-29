قال اليوم الإثنين، ياسين سيافي مسؤول المديرية المحلية للشباب والرياضة بوهران بأن ملعب ميلود هدفي سيكون جاهزا لاحتضان المواجهتين الوديتين للمنتخب الجزائري أمام غينيا ونيجيريا المقررتان يومي الثالث والعشرين والسابع والعشرين من سبتمبر المقبل.

وأضاف المتحدث ذاته وهو الذي يشغل مهام المدير العام للمركب في تصريحات للإذاعة الجزائرية أن العشب الطبيعي لأرضية ميدان الملعب المعني يخضع حاليًا لأشغال تجديد، يقدر التقدم المحرز فيها بنسبة 80 بالمائة.

وختم: "إنها عملية عادية يتم إجراؤها في نهاية كل موسم للحفاظ على جودة العشب، وبالنظر إلى الوتيرة الجيدة التي تشهدها الأشغال في هذا المجال أتوقع أن يكون العشب جاهزًا في غضون أسبوع".

يذكر إنها المرة الأولى التي يلعب فيها " الخضر"، على أرضية الملعب الجديد لوهران الذي استضاف منذ أكثر من عام بقليل مباراة ودية بين المنتخب الوطني المحلي وليبيريا (5-1).