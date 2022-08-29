أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) عبر بثها المباشر بالفيديو إلغاء الإطلاق المقرر، الاثنين، لصاروخها الجديد نحو القمر، بسبب مشكلة فنية في أحد محركاته، ما يرجئ لبضعة أيام على الأقل هذه المهمة المرتقبة.

وتاريخ الإطلاق المحتمل المقبل سيكون الجمعة في الثاني من سبتمبر، لكن يتعين في بادئ الأمر تقويم المشكلة من جانب فرق "ناسا" قبل تحديد الموعد الجديد.

وقال مدير "ناسا"، بيل نيلسون: "لن نطلق إلا بعد أن يكون الإطلاق صحيحا.. هذا يدل على أن هذه آلة معقدة للغاية، ونظام معقد للغاية. كل هذه الأشياء يجب أن تعمل".

وتهدف التجربة المثيرة التي سميت "أرتميس 1" على اسم الأخت التوأم للإله أبولو في الأساطير اليونانية، إلى هبوط أول امرأة وأول شخص ملون على سطح القمر في عام 2025.

وتمثل عملية إطلاق أقوى صاروخ فضائي في العالم دلالات رمزية على اعتبار أنها تستهل البرنامج الأميركي للعودة إلى القمر بعد 50 عاما على آخر رحلة ضمن برنامج "أبولو".

وبات الصاروخ البرتقالي والأبيض العملاق البالغ ارتفاعه 98 مترا موجودا منذ أسبوع في موقع الإطلاق الشهير "39 B" بمركز كينيدي للفضاء.