Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a effectué un mouvement partiel dans le corps des présidents des cours et des procureurs généraux des cours.

Le mouvement a touché neuf présidents de cours et dix procureurs généraux qui ont été mutés vers d’autres postes ainsi que la promotion de 18 magistrats aux postes de présidents de cours de justice ou procureurs généraux.

Lors de ce mouvement, cinq cadres judiciaires ont été chargés d’autres missions et a été mis fin aux fonctions de 14 présidents de cours de justice et quatre procureurs généraux, précise le même communiqué.