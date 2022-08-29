بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة تهنئة إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول سعيد شنقريحة، بمناسبة نجاح المسابقة العسكرية الدولية "الفصيلة المحمولة جوا – 2022".

وأشاد رئيس الجمهورية –في بيان- بـ"النجاح الباهر" الذي تكللت به المسابقة العسكرية الدولية المنظمة لأول مرة بالجزائر، في الفترة الممتدة من 15 إلى 27 أوت 2022، موجها تهانيه الحارة إلى كافة إطارات ومستخدمي الجيش الوطني الشعبي، الذين ساهموا في إنجاح هذه التظاهرة الرياضية العسكرية الدولية.

وأضاف الرئيس تبون "مما زاد من بهجتنا تتويج فريقنا الوطني العسكري بطلا في هذه المسابقة العسكرية المرموقة، وانتزاعه عن جدارة واستحقاق، للمرتبة الأولى حسب الفرق من بين خمسة عشر فريقا يمثلون دولا لها باع طويل في هذا الاختصاص، كما برهنت هذه النتائج الباهرة المحققة خلال فعاليات هذه المنافسة الدولية، على قدرة الجزائر على تنظيم هكذا تظاهرات وأن الجزائريين حين يضعون نصب أعينهم مصلحة الجزائر، وحين يتعلق الأمر برفع رايتها الوطنية، خفاقة في السماء، فلن تثنيهم عن رفع التحدي والوصول إلى الغايات المنشودة أية عوائق مهما بلغت درجة صعوبتها".