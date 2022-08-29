خرجت وزارة السكن عن صمتها بخصوص حالة أرضية ميدان ملعب براقي بعد الأخبار التي انتشرت مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد ذات الوزارة في بيان أن أرضية الملعب تعرف صيانة موسمية للعشب وذلك بعد جلب الدفعة الأخيرة من البذور الخاصة بالموسم الشتوي التي سوف يتم استعمالها لتأمين استغلال الأرضية خلال الموسم الحالي في أحسن الظروف، وفق ما هو معمول به دوليا.

وأضافت الوزارة أن نفس العملية ستعاد بداية الموسم الصيفي للسنة المقبلة لضمان أرضية صالحة خلال ذات الموسم.

للتذكير فإن هذه العملية أجريت كذلك هذا الصيف بملعبي 5 جويلية وهران الجديد اللذين يتوفران على نفس نوعية عشب أرضية ملعب براقي والتي تم زرع البذور فيها بداية شهر جوان الماضي.

وكانت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت الأرضية في حالة غير جيدة ما جعل العديد من الأخبار تتحدث عن غزو "الديدان" للعشب الطبيعي.

وجاء هذا التوضيح خلال زيارة تفقد قام بها وزير السكن، محمد طارق بلعريبي، اليوم الإثنين، إلى الملعب حيث وقف على آخر الروتوشات لاستلام الملعب.

وتفقد الوزير مختلف الأروقة وأجنحة الملعب وكذا غرف تغيير ملابس للاعبين والتي جهزت بالأثاث اللازم لذلك، وأسدى تعليمات لمكتب الدراسات ومؤسسات الانجاز ترمي إلى إعداد برنامج ورزنامة عمليات استلام الملعب.