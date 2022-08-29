يقترب التقني عمر بلعطوي من تولي العارضة الفنية لمولودية وهران، الناشط في الرابطة الأولى لكرة القدم، حسبما علم اليوم الاثنين من المعني.

وأشار المدافع الدولي السابق إلى أنه أعطى "موافقته المبدئية" للإشراف على "الحمراوة" في انتظار إمضاء العقد الذي سيربطه مع إدارة مولودية وهران.

وطلبت إدارة المولودية خدمات بلعطوي بعد رفض عبد القادر عمراني العودة لمنصبه، حيث كان من المتوقع أن يستأنف العمل في منتصف الأسبوع الماضي قبل أن يغير رأيه، علما وأنه قاد تشكيلة ''الباهية''، التي التحق بها في مرحلة العودة من بطولة الموسم الماضي، للبقاء في حظيرة النخبة.

ويمر النادي الوهراني بفترة عصيبة بالنظر إلى الأزمة متعددة الجوانب التي يتخبط فيها إلى درجة أنه تنقل الجمعة الماضية إلى مدينة الأربعاء بـ12 لاعبا فقط لمواجهة الأمل المحلي (خسارة 3-1) برسم الجولة الأولى من بطولة الموسم الجديد بسبب عدم تأهيل لاعبيه الجدد على خلفية ديونه المتراكمة تجاه لاعبين سابقين بلغت 230 مليون دج.