حقق المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، اليوم الإثنين، فوزه الثالث في البطولة العربية المقامة حاليا في الجزائر.

وتجاوز شبان "الخضر" نظيرهم الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب سيق بولاية معسكر، سجلهم كل من محمد عبد المجيب في الدقيقة الـ12، فتحي كساسي في الدقيقة الـ 34 ومسلم أناتوف في الدقيقة الـ86.

وكان أشبال المدرب ارزقي رمان قد ضمنوا تأهلهم إلى ربع النهائي خلال الجولة الماضية بعد الفوز على فلسطين (5-0) والسودان (2-0).

وبهذا يختم المنتخب الوطني مباريات الدور الأول متصدرا للمجموعة الأولى بالعلامة الكاملة 9 نقاط، فيما رافق السودان "الخضر" إلى ربع النهائي بعد تحقيقه 6 نقاط، وتذيلت الإمارات وفلسطين بنقطة وحيدة لكل منهما.