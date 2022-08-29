

ترأس وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق الإثنين بمقر الوزارة اجتماعا ضم ممثلين عن جمعية مستوردي الأدوات المدرسية (جمعية قيد التأسيس) حيث تناول معهم وضعية سوق الأدوات المدرسية من حيث الوفرة والأسعار. وحسب بيان للوزارة، فقد حث الوزير المتعاملين الاقتصاديين على دخول أسواق الرحمة للادوات المدرسية التي تم برمجتها على مستوى 58 ولاية، مؤكدا في ذات السياق استعداد الوزارة التام بكل هيئاتها المركزية والمحلية لمرافقة المتعاملين في هذا المسعى.

من جانبهم طمأن المستوردون الوزير خاصة من جانب توفر السلع والمواد.

هذا واختتم الوزير، حسب نفس المصدر، الجلسة بالتذكير بأن أبواب الوزارة مفتوحة على مصراعيها للمتعاملين الاقتصاديين.