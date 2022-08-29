أعلنت، اليوم الاثنين، إدارة فريق أمل سكيكدة لكرة اليد انسحابها من البطولة العربية المقرر انطلاقها في 17 سبتمبر المقبل بتونس.

وأكد الرئيس ياسين عليوط لـ"الخبر" أن الانسحاب راجع إلى الظروف المالية بحيث أن النادي لم يتلق أي مساعدة بخصوص المشاركة في الكأس العربية رغم المراسلات التي وجهت إلى مديرية الشباب والرياضة والسلطات المحلية لكن لا أحد حرك ساكنا.

وأضاف عليوط أن المبلغ المالي المستحق لا يتجاوز الـ750 مليون لتسديد حقوق المشاركة، التأمين، الإيواء والإطعام وكل ما يحتاج إليه الفريق

وحمل ذات المتحدث مسؤولية غياب الأمل عن المشاركة في البطولة العربية إلى بلدية سكيكدة والمجلس الشعبي الولائي ومديرية الشباب والرياضة.

وفي ختام تصريحه أكد عليوط أن الأمل بإمكانه التراجع عن قرار الانسحاب في حالة تحرك السلطات المحلية وتقديم المساعدة المالية قبل الـ48 ساعة المتبقية لدفع الاشتراكات.