وجهت مصالح أمن ولاية الجزائر، الاثنين، نداء للجمهور بخصوص شخص مشتبه فيه في عدة قضايا متعلقة بالنصب والاحتيال على

عدة أشخاص طبيعيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعية كل من تعامل معه إلى التقرب من مصالحها.

وجاء في النداء المرفق بصورة هذا الشخص : "طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة باب الوادي، تنهي مصالح أمن ولاية الجزائر إلى علم المواطنين أن المدعو أ / ف مشتبه فيه في عدة قضايا متعلقة بالنصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي على عدة أشخاص طبيعيين".

وفي هذا الصدد وجهت ذات المصالح "نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية السالف الذكر، سواء عن طريق التقائه شخصيا أو التعامل معه عبر الهاتف أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي التوجه إلى فرقة قمع الاجرام بمقر مقاطعة الشرطة القضائية الاولى وسط بالعاصمة أو أي مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية لتقييد شكوى أو

الإدلاء بشهادة في قضية الحال".