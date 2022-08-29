أشرف أحمد سليماني المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة بمعية محمد بن باحان المدير العام للشبكة ببنك الجزائر وبلعيد رشيد رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، صبيحة الاثنين 29 اوت بمقر الديوان الوطني للحج والعمرة على اجتماع تنسيقي ضم إطارات الديوان الوطني للحج والعمرة وممثلي البنوك العمومية.

وحسب بيان للديوان يأتي هذا في اطار التحضيرات الجارية لانطلاق نشاط العمرة وتكملة لسلسلة اللقاءات التنسيقية بين جميع الشركاء في العملية.

كما أضاف نفس المصدر، فإن اللقاء ياتي لمناقشة آلية و إجراءات التحويل المالي لقيم الخدمات التي تقدم للمعتمرين من قبل وكالات السياحة و الأسفار، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المتبادل بين جميع الشركاء، لتذليل الصعوبات والارتقاء بمستوى التنظيم والخدمات .