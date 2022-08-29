

زار والي الجزائر العاصمة، مشروع القطب الجامعي بسيدي عبد الله.

وحسب بيان للولاية، فإن الوالي وقف على سير المشروع في زيارة دامت لأكثر من ساعتين بداية من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، حيث قام بتفقد كل المرافق على غرار الكليات والمكتبة الرئيسية، أين طالب مؤسسة الإنجاز بتسليمه كل قوائم العمال الجزائريين والأجانب على مستوى كل جزء من أجزاء مشروع إنجاز هذا القطب الجامعي تحت متابعة الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله ومكتب الدراسات ومدير التجهيزات العمومية ومسؤول مكتب الدراسات، لمعرفة العدد الحقيقي للعمال الذي كان محل مطالبة الوالي في زياراته السابقة، باعتبار عدد العمال عاملا أساسيا في رفع وتيرة الأشغال.