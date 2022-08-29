

ترأّس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد الإثنين 29 أوت 2022، من مقر الوزارة بالمرادية، ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي، لمتابعة إنهاء التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي 2022-2023، حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية ومديرو التربية.

وحسب بيان للوزارة أكّد الوزير على جاهزية المؤسسات التعليمية لاستقبال التلاميذ يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022، وهو تاريخ الدخول المدرسي الذي تم تحديده في مجلس الوزراء المنعقد في 28 أوت 2022، وذلك بتوفير جميع الظروف التنظيمية والمادية، كما ذكّر بمستجدات هذا الموسم والترتيبات المقرّرة لتجسيدها.

وبخصوص تنصيب مادة اللغة الإنجليزية في مرحلة التعليم الابتدائي، أكّد الوزير أن كل المستلزمات المتعلقة بتدريسها، انطلاقا من المنهاج، الكتاب، التأطير، التكوين والتنظيمات التربوية المناسبة ستكون جاهزة قبل التحاق التلاميذ بالمدارس تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وفي هذا الصدد، حسب ذات المصدر، فقد أمر الوزير مديري التربية بوجوب ضبط قائمة الراغبين في تدريس هذه المادة على النظام المعلوماتي لقطاع التربية نهاية نهار الاثنين كآخر أجل، حيث سيتكفل هذا النظام آليا بترتيب المسجلين للتعاقد على المناصب المفتوحة وفق معايير مدروسة، تحسّبا لاستدعائهم لاختيار مكان العمل حسب الأولوية في الترتيب، قبل الالتحاق بالتكوين التهييئي، وشدد على أن تتم في الشفافية التامة.

كما أمرهم بمواصلة المتابعة الميدانية لمختلف العمليات التي تمّ اعتمادها لتخفيف وزن المحفظة، توزيع وبيع الكتاب المدرسي، متابعة ودراسة التنظيمات التربوية خاصة في مناطق الضغط، وضعية مرافق الاستقبال والمطاعم المدرسية.