اصدرت وزارة الخارجية الجزائية بيانا حول الوضع في دولة العراق.

وجاء في مص البيان انه "من منطلق علاقات الأخوة والتعاون والتضامن التاريخية التي تجمعها مع جمهورية العراق، تتابع الجزائر ببالغ القلق تطورات الأوضاع في هذا البلد الشقيق على ضوء مستجدات الأزمة السياسية وما انجر عنها مؤخرا من مظاهر خطيرة للعنف".

وأضاف نفس المصدر:"وإذ تدعو جميع الأطراف إلى تفضيل لغة الحوار وتغليب المصلحة العليا للبلاد حفاظا على الأرواح والممتلكات، فإن الجزائر تجدد تضامنها مع العراق قيادة وشعبا معربة عن أملها في أن يتمكن من تجاوز المرحلة الراهنة واستعادة امنه واستقراره بتظافر وتوحد جهود جميع أبنائه."