حذرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء من استمرار موجة حر شديدة على الولايات الساحلية الوسطى والشرقية للبلاد، كما نبهت إلى تساقط أمطار رعدية الولايات الداخلية وبأقصى الجنوب.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة باللون البرتقالي إن موجة حرارة شديدة تصل فيها درجات الحرارة 42 درجة ستواصل اجتياحها صبيحة اليوم وغدا الأربعاء لولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة الطارف، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، غليزان، الشلف، عين الدفلى، تيبازة، البليدة والبويرة.

من جهة أخرى توقعت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول لدرجة اليقظة باللون الأصفر، بتساقط أمطار رعدية بداية من ظهيرة اليوم إلى غاية الساعة السادسة مساء على ولايات سيدي بلعباس، تلمسان، سعيدة، البيض، النعامة، تيارت، الأغواط، الجلفة، المدية، المسيلة، باتنة، خنشلة، أم البواقي، تبسة، عين قزام وبرج باجي مختار.

وأشار المصدر ذاته إلى إن كمية الأمطار المتوقعة طوال مدة صلاحية هذا التنبيه قد تصل إلى 20 ملم محليا.