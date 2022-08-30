أشار تقرير إعلامي إلى أن شركة "غازبروم" الروسية أخطرت شركة "إنجي" الفرنسية للطاقة على أنها ستقطع إمدادات الغاز اعتبارا من اليوم الثلاثاء 30 أوت، بسبب خلافات حول عقود معينة.

وحسب ما أفادت صحيفة "فيغارو" اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصدر في الشركة، فإن الشركة الروسية أبلغت نظيرتها الفرنسية، بشأن خفض فوري ووقف للإمدادات بسبب خلافات بين الطرفين تتعلق بالعقود.

وأشار نفس المصدر إلى أن شحنات "غازبروم" إلى شركة الطاقة الفرنسية قد تراجعت بالفعل في جويلية الماضي حيث وصلت إلى 1.5 تيراواط ساعة شهريًا.

لكن الشركة الفرنسية أكدت للعملاء أنها اتخذت إجراءات لضمان عدم انقطاع إمدادات الغاز، حتى مع وقف الإمدادات من "غازبروم".