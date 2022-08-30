ارتفعت حصيلة القتلى من أنصار زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، إلى 23 شخصا، بعد تجدد المواجهات، صباح اليوم الثلاثاء، في بغداد.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر طبي، قوله إن "عدد قتلى المواجهات داخل المنطقة الخضراء ارتفع إلى 23 شخصا".

و"عدد قتلى المواجهات داخل المنطقة الخضراء ارتفع إلى 30"، مشيرا إلى جرح 700 جراء اشتباكات أمس من بينهم 110 من أفراد القوات الأمنية.

واقتحم العشرات من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقوات الأمن العراقية وهي تدخل القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء بعد خروج المتظاهرين.

وفي وقت سابق، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.

وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ 72 الساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن. وأعلنت قيادة العمليات المشتركة التابعة لرئاسة الوزراء، في بيان لها، "حظر التجول الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء أمس الإثنين إلى إشعار آخر