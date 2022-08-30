توفي شخصان وأصيب سبعة آخرون بجروح متفاوتة في حادثي مرور وقعا صبيحة اليوم وليلة البارحة بولايتي سطيف وأولاد جلال.

وأفاد مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني عبر صفحته "طريقي"، إن حادث مرور مميت وقع صبيحة اليوم الثلاثاء بالطريق السيار شرق غرب وبالضبط قبل محول عين أرنات في اتجاه قسنطينة.

وأضاف نفس المصدر إن هذا الحادث المروع أسفر عن وفاة شخص في عين المكان وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم من قبل نجدة الحماية المدنية وتحويلهم على جناح السرعة إلى المستشفى المحلي.

وبولاية أولاد جلال تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية ليلة البارحة على الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة لأجل حادث مرور مميت نجم عن اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين ودراجة نارية بالطريق الوطني رقم 46 أ بمنطقة الخافورة النقطة الكيلومترية 107 ببلدية الدوسن.

وأوضح المصدر ذاته إن هذا الحادث خلف وفاة سائق الدراجة النارية يبلغ من العمر 33 سنة وإصابة قابض الحافلة 29 سنة بجروح حيث قدمت له الإسعافات الأولية في عين المكان ونقل للعيادة المتعددة الخدمات بالدوسن فيما تم نقل المتوفي لمصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة بعد استيفاء الاجراءات القانونية.