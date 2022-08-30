تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، في تعاملات متقبلة، وسط مخاوف تراجع الطلب على الوقود مع توقعات الركود الاقتصادي المحتمل.

وكانت أسعار الخام قد استهلت التعاملات على تراجع، وبعد ذلك تحولت للارتفاع، ثم عادت للتراجع إذ تخشى السوق من أن تؤدي زيادة المصارف المركزية في أسعار الفائدة إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، في الوقت نفسه يترقب المستثمرون تحركات أوبك+ لخفض الإنتاج.

وبحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينتش تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر بنسبة 0.37%، مسجلًا 104.70 دولارًا للبرميل.

كما انخفض سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر بنسبة 0.07%، إلى 96.92 دولارًا للبرميل. وكانت أسعار النفط قد انهت تعاملاتها أمس الإثنين، على زيادة بأكثر من 4%، إذ ساعدت توقعات خفض إنتاج دول أوبك عند الضرورة في دعم الأسعار.