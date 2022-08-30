كشف النقيب أحمد لعمامرة المكلف بخلية الإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية بسطيف، اليوم الثلاثاء، أن سبب اندلاع الحريق بالسوق المغطاة راجع لشرارة كهربائية.

وقال النقيب لعمامرة في تصريح لإذاعة سطيف، إن ثلاث فرق تدخل تابعة لذات السلك قد قامت ليلة أمس الإثنين في حدود الساعة الحادية عشر ليلا بإخماد الحريق في السوق المغطاة كليا بحيث تواصلت عملية الإخماد إلى غاية الثالثة من صباح اليوم الثلاثاء.

وقال النقيب إن الحريق المهول أدى إلى إتلاف 50 محلا لبيع اللحوم فيما تم حماية باقي المحلات.

وصرح المكلف بالإعلام والاتصال بالمديرية الولائية للحماية المدنية، أن الحريق لم يتسبب في خسائر بشرية باستثناء تعرض عون من الحماية المدنية لإصابات في الظهر تم نقله إلى المستشفى وهو حاليا تحت المراقبة الطبية.

وتم تسخير 70 عنصرا للحماية المدنية بمختلف الرتب و18 شاحنة تدخل بالإضافة إلى ثلاث سيارات إسعاف وذلك بإشراف المدير الولائي للحماية المدنية العقيد محمد بعاطشية وبحضور والي الولاية كمال عبلة ومصالح كل من الجزائرية للمياه وشركة توزيع الكهرباء والغاز وغيرهما مثلما أشار إليه ذات المصدر.

وتواصلت عملية حراسة المكان إلى غاية صباح اليوم يضيف النقيب لعمامرة الذي ذكر بأن سبب الحريق يعود إلى شرارة كهربائية وفق ما ذكره للحماية المدنية حارس السوق مبرزا بأن النيران قد امتدت إلى سقف السوق وانتشرت إلى المحلات. وأضاف ذات المتحدث، أن هشاشة سقف البناية ساهم في الانتشار السريع للحريق.

يشار إلى أن السوق المغطى بوسط مدينة سطيف يتربع على 2700 متر مربع ويضم حوالي 120 محلا لبيع اللحوم والخضر والفواكه والمواد الغذائية وكذا الألبسة والأحذية.

وفتحت من جهتها المصالح الأمنية لإقليم الاختصاص تحقيقا لتحديد أسباب الحريق بدقة كما جرى توضيحه.