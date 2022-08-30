كشف اليوم تقرير سعودي، عن إن مدافع المنتخب الوطني لكرة القدم جمال بلعمري استطاع كسب ثقة مدربه في نادي الخليج، البرتغالي بيدرو إيمانويل.

وحسب صحيفة" الرياضية"، فإن بيدرو إيمانويل يعتزم الاحتفاظ ببلعمري على مستوى خط الدفاع مع إجراء تغييرات بدء من مواجهة ضمك الجمعة المقبل لحساب ثاني جولات دوري" روشن" السعودي.

نفس المصدر أوضح أنه من المنتظر أن يحافظ مواطنه عبد القادر بدران المنتقل خلال هذا الميركاتو الصيفي إلى ضمك، على مكانته في التشكيلة الأساسية، مشكّلًا مع مواطنيه المدافع فاروق شافعي ومصطفى زغبة، حارس المرمى، صُلب المنظومة الدفاعية للمدرب الكرواتي كرشمير ريزيتش.

وفي ظهوره الرسمي الأول على الملاعب السعودية، أسهم بدران في خروج فريقه بشباك نظيفة أمام الفيحاء، الخميس الماضي والفوز 1ـ0 لحساب الجولة الأولى من الدوري المحلي.