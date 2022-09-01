أدت حوادث المرور المسجلة خلال الأسبوع الأخير عبر عديد الولايات إلى وفاة 51 شخصا وجرح 1785 آخرين، حسب ما ورد، اليوم الثلاثاء، في بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح بيان ذات المصالح أن أثقل حصيلة سجلت خلال الفترة الممتدة ما بين 21 إلى 27 أوت الجاري كانت في ولاية عين الدفلى بوفاة 06 أشخاص في مكان الحادث وجرح 41 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثر 26 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 2400 تدخلا سمحت بإخماد 1796 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفـة، أهمها سجلت بولاية الجزائر بـ 337 حريق، البليدة بـ 96 حريق وولاية وهران بـ 55 حريق، وفق ذات المصدر.

كما أحصت ذات المصالح، 5135 تدخـل فـي نفس الفترة لتغطية 4452 عملية إسعاف وإنقاذ 428 شخص من الخطر.